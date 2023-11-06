شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم.. لافيينا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، متفوقاً على حرس الحدود بقيادة محمد مكى صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة، بعد مباريات اليوم فى انتظار 4 مواجهات قوية غدا الثلاثاء، التى قد تؤثر على الترتيب.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مباريات اليوم:

1 لافيينا 14 نقطة

2 حرس الحدود 13 نقطة

3 بتروجت 12 نقطة

4 القناة 11 نقطة

5 غزل المحلة 11 نقطة

6 وادى دجلة 10 نقاط

7 الاتصالات 10 نقاط

8 السكة الحديد 10 نقاط

9 أبو قير للأسمدة 10 نقاط

10 دكرنس 10 نقاط

11 مكادى 9 نقاط

12 بترول أسيوط 9 نقاط

13 طنطا 8 نقاط

14 راية 8 نقاط

15 بروكسى 8 نقاط

16 أسوان 7 نقاط

17 النجوم 5 نقاط

18 جمهورية شبين 5 نقاط

19 النصر للتعدين 4 نقاط

20 مصر المقاصة 3 نقاط

نتائج مباريات اليوم فى دورى المحترفين

الاتصالات 1/ 0 أسوان

حقق فريق الاتصالات فوزا مهما علي نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه فيصل غريب في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الاتصالات عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد أسوان عند النقطة 7 في جدور الترتيب.

دكرنس 3/ 1 المقاصة

فاز فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف على نظيره مصر للمقاصة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد دكرنس، أحرز أهداف المباراة كاظم صبري في الدقيقة 28 ومعتز إبراهيم في الدقيقة 46 ومؤمن سمير في الدقيقة 64، بينما أحرز هدف المقاصة يوسف عطية في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد دكرنس للنقطة 10 بينما يتجمد رصيد المقاصة عند النقطة 3 في جدول الترتيب.

السكة الحديد 3/ 2 النصر للتعدين

انتهت مباراة السكة الحديد والنصر للتعدين ببفوز السكة الحديد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما علي استاد الأقصر، جاء هدف النصر للتعدين عن طريق محمود عبد العزيز في الدقيقة 19 بينما تعادل محمد عصام للسكة الحديد في الدقيقة 45، وتقدم السكة عن طريق أحمد ربيع بالهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يضيف ربيع الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75 وفي الوقت بدل الضائع يحرز فريق النصر للتعدين الهدف الثاني، ليرتفع رصيد السكة عند النقطة 10 بينما يتجمد رصيد التعدين عند النقطة 4 في جدول الترتيب.

مكادي 2 / 1 أبو قير

حقق فريق مكادي فوزا مهما علي نظيره أبو قير بهدفين مقابل هدف ، تقدم مكادي من ركلة جزاء في الدقيقة 62 عن طريق طه ابراهيم، بينما تعرض حسين الحساني، كابتن مكادي للطرد بعد منع طه ابراهيم مهاجم ابو قير من انفراد مؤكد بالمرمي، بينما تعادل لمكادي ناصر الفار في الدقيقة 70 ، ويحرز عبد الله وحيد هدف الفوز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد مكادي للنقطة 9 بينما يتجمد رصيد أبو قير عند النقطة 10.

شبين ولافيينا

خطف فريق جمهورية شبين نقطة مهمة من لافيينا المتصدر بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد شبين، ليرتفع رصيد لافيينا عند النقطة 14 في صدارة الترتيب مؤقتا، بينما يرتفع رصيد شبين للنقطة 5.

حرس الحدود 3 /1 بترول أسيوط

حول حرس الحدود تأخره أمام بترول أسيوط بهدف لفوز بثلاثة أهداف، تقدم محمود مقلد للبترول فى الدقيقة 49، وتعادل محمود النجيلى للحرس فى الدقيقة 54، وتقدم محمود أبو جودة للحرس فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وسجل محمود ممدوح هدف الحرس الثالث، ليرفع حرس الحدود رصيده إلى 13 هدفا فى المركز الثانى من ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى بترول أسيوط عند 9 نقاط فى المركز الثانى عشر.