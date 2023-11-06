شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يواصل التأهيل فى الزمالك ويقترب من العودة للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أُجريت عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخضع "الونش" لمجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، تمهيداً لعودته مرة أخرى للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.