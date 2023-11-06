شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتسلم 250 ألف دولار من كاف مكافأة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 250 ألف دولار قيمة مكافأة حصد وصافة بطولة كأس السوبر، والتي خسرها الفريق الأحمر لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، والتي أُجريت بالسعودية منتصف سبتمبر الماضي.

وكان كاف قد قرر زيادة مكافأة المشاركين في بطولة السوبر الإفريقي، بعدما كان البطل يحصل على مبلغ 250 ألف دولار والوصيف على مبلغ 125 ألف دولار، ليتم مضاعفة المكافآت ويحصل البطل على 500 ألف دولار والوصيف على 250 ألف دولار.

ويفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.