شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الوصل والعين في مبادرة «دوري الجماهير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السابعة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023-2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات، وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي العين المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي شباب الأهلي على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.