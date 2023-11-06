أوين ينتقد محمد صلاح ونونيز بعد تعادل ليفربول أمام لوتون تاون

ياسر رشاد - القاهرة - شن مايكل أوين، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، هجومًا قويًا على الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز، عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم.

وكان ليفربول قد تأخر حتى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، لكن اللاعب الكولومبي لويس دياز نجح في إدراك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن المباراة.

وعلق أوين على مستويات محمد صلاح ونونيز، حيث قال: "محمد صلاح أضاع فرصة ذهبية في منتصف الشوط الأول، كذلك الأمر ذاته بالنسبة لما حدث مع داروين نونيز وربما نصفها بأبرز فرصة ضائعة بالمباراة".

وتابع لاعب ليفربول السابق: "كانت لدي الفريق فرصتين محققتين للتهديف، ما يزعج كمهاجم أن تأتيك الكرة بدون أي ضغط وتقوم بتسديدها أعلى العارضة".

وأختتم أوين تصريحاته: "لم يوجد أحد قريب منك، الشيء الوحيد الذي عليك التفكير فيه هو تحديد موضع قدمك والتسديد بشكل منخفض، بسهولة، لا تحتاج إلى ركل الكرة بقوة".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يبحث عن العودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، بعدما ابتعد الريدز عن المنافسة على اللقب طيلة السنوات الماضية.