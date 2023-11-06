الأهلي ينهي مرانه الرئيسي استعدادًا لمباراة النور السعودي بمونديال الأندية لليد

ياسر رشاد - القاهرة - أنهي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على صالة الدمام، استعدادًا لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام نظيره النور السعودي، والمقرر لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء.

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وقد حرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.



فيما شهد المران تدريبات استشفائية وبدنية، وأعقبها الجهاز الفني بعمل تقسيمة قوية بين اللاعبين.

يذكر أن فريق رجال يد الأهلي يقع في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.