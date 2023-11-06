مدرب النصر: رونالدو يغيب أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، غياب مواطنه النجم المخضرم كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدحيل، غدًا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي ليلة المباراة: رونالدو لن يشارك في مواجهة الدخيل بسبب عدم الجاهزية، حيث فضلنا إراحة اللاعب الذي خاض عددًا كبيرًا من المباريات منذ انطلاقة الموسم، وقرارنا ليس فنيًا إنما ينطوي على عدم المغامرة بإشراك رونالدو في ظل عدم جاهزيته للمباراة، والأمر نفسه ينطبق على الإسباني أيمريك لابورت الذي سيغيب عن المباراة أيضًا بسبب عدم الجاهزية.

وأضاف: هدفنا الأول هو تأمين العبور لدور الستة عشر، نمر حاليًا بوضعية جيدة، وتنتظرنا تحديات قادمة، مباراة، الثلاثاء، من بين التحديات التي نتطلع لها، وندرك أن المواجهة ستكون صعبة أمام فريق وصل لنصف نهائي النسخة الماضية، ويملك مدربًا جيدًا ولا يزال يؤمن بحظوظه بالتأهل للدور المقبل.

وتابع: رغم غياب كريستيانو رونالدو فإن النصر يملك خط هجوم قويًا، ونسعى لبذل قصارى جهدنا كي نحسم التأهل إلى الدور المقبل.

وقال المدرب الفرنسي للدحيل كريستوف جالتييه: مهمتنا صعبة وسنلعب من أجل الانتصار في المباراة والإبقاء على حظوظنا في الترشح إلى الدور المقبل.

وأضاف: كريستيانو لاعب كبير وحاسم ورغم غيابه فإننا سندخل المباراة بكل جدية وسنعمل على تحقيق الانتصار فيها، النصر فريق كبير ويملك لاعبين ونجومًا كبارًا، ونحن لا نعرف من يشارك منهم وعلينا التركيز على أنفسنا لتحقيق الانتصار.