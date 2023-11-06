جوارديولا يكشف رأيه في هجوم أرتيتا على التحكيم الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض اَرسنال للخسارة من نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفقد نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب المسابقة.

وشن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال هجومًا شرسًا على حكم المباراة، بعدما قام باحتساب الهدف، بالرغم من وجود عدد من الحالات المثيرة للجدل قبل تسجيل الهدف.

وأكد أرتيتا في تصريحاته عقب المباراة أن الهدف الذي سجله نيوكاسل وتم احتسابه بمثابة "فضيحة" للتحكيم الإنجليزي.

وعلق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على هجوم أرتيتا على التحكيم الإنجليزي، في تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية، فقال: "أشعر أن في كل بلد هناك القليل من الارتباك حول أشياء كثيرة".

وأكمل مدرب مانشستر سيتي تصريحاته: "ليس لدي معرفة حول المشاعر بعد المباراة تُعد صعبة على المدربين، لوجودهم هنا والتحدث عن المشاعر العالية جدًا".

وتابع: "صعب للغاية التعامل مع الأمر، فأنا أتحدث عن نفسي فقط، ولا أتحدث عن ميكيل أو أي مدرب آخر، أنا أتحدث عن نفسي، الأمر ليس بالسهل".

وأكمل: "أرغب أن يكون هناك تحسن في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لقد قرروا أنه لا يمكننا التحدث مع الحكم الرابع، ولا يمكننا فعل أي شيء، كان الوضع مشابهًا تمامًا في الموسم الماضي، ولم يتغير كثيرًا".

بينما علق على تأييده لحديث أرتيتا حول أن التحكيم الإنجليزي الأسوأ خلال السنوات الماضية، فقال: "لا أعلم، لا أتذكر ما حدث في الماضي".

وأتم جوارديولا تصريحاته: "بعد كل ما حدث وبصراحة ليس لدي رأي واضح لأنني لا أعرف أين أنا في هذا الموقف الآن".