مدرب الدحيل القطري يتحدث عن  مواجهة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - شدد الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب الدحيل القطري على أن المباراة أمام النصر السعودي في الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة للفريق، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز.

وقال جالتييه في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة الذي عقد، اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات باستاد خليفة المونديالي: المباراة في غاية الأهمية خصوصا أن الفريق حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات لذلك سيدخل الدحيل المواجهة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأكد: كريستيانو رونالدو لاعب حاسم، وأي فريق يتمنى وجوده بالتأكيد لكن نحن سندخل المباراة بكل قوة وعزم من أجل تحقيق الفوز ويجب أن نعرف جيدا أن النصر يملك الكثير من اللاعبين المميزين الآخرين غير رونالدو.

وأضاف: يجب أن نلعب على الفوز وننتظر نتائج الفرق الأخرى خاصة لأننا لم نحقق سوى نقطة وحيدة فقط في كل المباريات الثلاثة السابقة، وبالتالي فموقفنا صعب لكن يجب أن نتمسك بالفرصة.

وشدد المدرب على أن طموحه كبير مع الدحيل ورغم الضغوط الموجودة، لكنه يحاول أن يحقق أهدافه مع الفريق ويقدم الإضافة المرجوة، مؤكدا أنه لن يتحدث عن النتائج السلبية ويركز علي تحقيق الفريق لأفضل النتائج.

وأكد البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب فريق الدحيل أن مباراة الفريق أمام النصر السعودي ستكون حافلة بالإثارة والندية، لكنه لا يشعر بأي ضغط بل يدخل الملعب لتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف أن جميع اللاعبين في الفريق يحاولون تطبيق تعليمات المدرب ويبذلون قصارى جهدهم في التدريبات وفي المباريات أيضا.

وأكد كوتينيو أن الفوز الأخير الذي حققه الفريق أمام الريان في الدوري القطري كان بمثابة دافع قوي للاعبين خاصة أنه جاء بعد تأخر الفريق بهدفين قبل أن يعود بقوة في ويحقق الانتصار أمام منافس قوي، مشددا على أن هذه المباراة ستعطي الفريق دافع معنوي قوي لمواصلة العروض القوية وتقديم الأفضل في المباريات القادمة.

وأضاف كوتينيو: اذا أردنا الفوز فهذا الأمر يعتمد على عقلية الفريق واللاعبين، وبالتالي يجب أن نؤمن بقدراتنا ونتحلى بعقلية الفوز، ونحاول أن نستمتع بالأجواء أمام فريق كبير بحجم النصر السعودي.