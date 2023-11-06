نونو جوميش: نهدف لتقديم عشرات المواهب المميزة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر نونو جوميش، نجم الكرة البرتغالية السابق، عن سعادته الكبيرة بالإعلان عن اتفاقية الشراكة بين ناديي بنفيكا وبيراميدز.

سعداء بالتعاون بين نادي بيراميدز وبنفيكا الذي له خبرات طويلة في مجال الناشئين طوال السنوات الماضية، ونادي بيراميدز في المقابل يسير بخطى ثابتة نراها جيدًا في هذا المجال ويتطور عامًا بعد الآخر، ولذلك نحن سعداء بالتعاون المثمر الذي سيكون له عائدًا كبيرًا في السنوات المقبلة.

نادي بنفيكا يسعى لأن يكون هناك تطوير مع بيراميدز في قطاع الناشئين والشباب وأن نساهم في إظهار عشرات اللاعبين والمواهب المميزة خلال السنوات المقبلة بفضل التعاون والشراكة بين الناديين.

أوجه التحية للمهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، الذي نسعد بالتعاون معه وأشعر بأن النادي تحت قيادته يسير بخطى ثابتة في المرحلة المقبلة وأتمنى له ولنادي بيراميدز التوفيق مستقبلًا وأن يكون لشراكتنا أفضل عائد على كرة القدم المصرية والأفريقية خلال السنوات المقبلة.

سعيد بوجود طاقم تدريب برتغالي بقيادة صديقي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية لنادي بيراميدز وبالفعل أتمنى لهم التوفيق وحصد البطولات مع بيراميدز وأن يكون النادي دائمًا في القمة.