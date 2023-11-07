شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى الراحل طلعت شتا نجم يد الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، الدكتور طلعت شتا، كابتن مصر والنادي الأهلي السابق في كرة اليد وأحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد المصرية، والذي ساهم في تدريب وتخريج أجيال كثيرة، والذي وافته المنية أمس الأحد 5 نوفمبر 2023.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الفقيد ولمجلس إدارة النادي الأهلي، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من ناحية أخرى وجهت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك الشكر إلى خوان كارلوس أوسويو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بسبب سوء نتائج الفريق، ونشرت الصفحة صورة لأوسوريو مصحوبة بعبارة "thank you Osorio" .

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تمت إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

ويبحث مجلس الزمالك الفترة الحالية عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، حيث يدرس المجلس أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين.