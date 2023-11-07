شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الاجتماع الفنى لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التي يشارك بها الأهلي وتستضيفها الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري، اليوم، بحضور ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق.

وتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراته الأولى أمام النور السعودي، كما تم الاستقرار على القائمة النهائية المشاركة بالبطولة.

ويواجه «رجال يد الأهلي» في الثالثة عصر غد فريق النور السعودي على الصالة الخضراء بالدمام، في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية.

ويترأس بعثة «رجال يد الأهلي» محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقد أدى الفريق مرانه الرئيسي عصر اليوم على الصالة الخضراء بالدمام.