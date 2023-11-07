شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يفوز بجائزة أفضل مدرب فى الجولة الثالثة بالدورى العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حمزة الجمل المدير الفنى السابق للإسماعيلى والنجف العراقى الحالى، على جائزة أفضل مدرب فى الجولة الثالثة من منافسات دورى نجوم العراق.

واختار الحساب الرسمى لدورى نجوم العراق، حمزة الجمل مدرب النجف العراقى، أفضل مدرب فى الجولة الثالثة من منافسات دورى نجوم العراق بعد أن حقق الفوز فى ديربى المحافظة بهدفين مقابل لا شىء.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على السير الذاتية لحمزة الجمل نجم الإسماعيلى الاسبق.

الاسم : حمزة الجمل

تاريخ الميلاد : 2 مارس 1970

المؤهل الدراسى : ليسانس حقوق جامعة الزقازيق

السيرة الذاتية كلاعب :

- لعب فى مركز الليبرو ومركز المساك.

- نادى غزل شبين 1984 : 1989

- نادى الإسماعيلى 1989 : 1999

- نادى بنى ياس الإماراتى موسم 91-92

- نادى التضامن الكويتى موسم 96-97

- نادى منتخب السويس 1999 : 2001

- نادى طلائع الجيش موسم 2001-2002

مسيرته الدولية :

- لاعب بمنتخب الشباب

- لاعب بالمنتخب الأوليمبى

- لاعب بمنتخب مصر القومى من 1990- 1998

البطولات الحاصل عليها كلاعب :

- الدورى العام مع الإسماعيلى موسم 90-91

- كأس مصر مع الإسماعيلى موسم 96-97

- البطولة العربية بالإمارات مع منتخب مصر عام 1994

- أحسن لاعب ببطولة الأندیة أبطال الكؤوس الدورة الثامنة عام 1997

الشهادات والدورات التدريبية :

- الدورة الأساسية لمدربى كرة القدم من الأكاديمية الأوليمبية للقادة الرياضيين

- الدورة المتقدمة لمدربى كرة القدم من الأكاديمية الأوليمبية للقادة الرياضيين

- الرخص A,B,C من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

الخبرات التدريبية فى الأندية المصرية :

- مدرب بقطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى

- مدير فنى نادى بنى عبيد

- مدير فنى نادى المستقبل

- مدرب عام النادى الإسماعيلى

- مدير فنى نادى جمهورية شبين

- مدير فنى مياة البحيرة

- مدير فنى نادى القناة

- مدير فنى نادى المقاولون العرب بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى سموحة بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى تليفونات بنى سويف بالدورى الممتاز

- مدير فنى غزل المحلة بالدورى الممتاز

- مدير فنى نادى الرجاء بالدورى الممتاز

- مدير فنى النادى الإسماعيلى

الخبرات التدريبية فى الأندية العربية :

- مدير فنى العروبة العمانى

- مدير فنى الخرطوم الوطنى السودانى

- مدير فنى نفط الوسط العراقى

- مدير فنى نادى ظفار العمانى

- مدير فنى النصر العمانى

- مدير فنى الاتحاد العمانى

الخبرات التدريبية مع المنتخبات :

- مدرب عام منتخب اليمن

- مدرب عام منتخب ليبيا

- مدرب عام المنتخب المصرى العسكرى

- مدرب عام منتخب اليمن الأوليمبى

- البطولات الحاصل عليها كمدرب :

- كأس الأمم الأفريقية العسكرية 2004

- كأس الخريف العمانى مع نادى ظفار2017

- كأس سلطان عمان مع النصر 2017

- ثالث كأس رابطة الأندية المصرية 2022

شهادات وأوسمة :

- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 2004

- جائزة أفضل مدير فنى بالدورى السودانى موسم 2014 - 2015

- جائزة أفضل مدير فنى بالدورى العمانى موسمين متتاليين 2016 - 2017 و2017 - 2018