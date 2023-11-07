شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 6 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادي الأهلي اليوم العديد من الأخبار المهمة، في مقدمتها دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة مع عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لفريق مودرن فيوتشر.

تفاصيل تحركات عدلى القيعى لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد للأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى بدأ التفاوض الرسمى للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لحسم الصفقة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى بدأ التفاوض بشكل رسمى مع عمر كمال عبد الواحد، ولكن اللاعب لم يوقع، ويضع الأولوية للأهلى فى اختياراته، ورفض وضع شروطا مادية للتوقيع".

وأضاف شوبير، "عمر كمال عبد الواحد قال للأهلى مش همشى ببلاش من فيوتشر لازم فيوتشر يستفيد لأنه صاحب فضل عليا وده الموسم الثالث ليا مع الفريق، وهو النادى الذى أعادنى للتألق الكروى بعد فترة تجميد مع حسام حسن فى المصري البورسعيدى".

محمد مجدى أفشة يتقبل عقوبة الأهلى ويقدم اعتذاراً للجهاز الفنى

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، قدم اعتذاراً للجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر، وأعلن تقبله لقرار العقوبة التى وقعت عليه.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أفشة تقبل عقوبة الأهلى التى أعلنها خالد بيبو وقدم اعتذاره للجهاز الفنى على اعتراضه على الاستبدال فى مباراة المقاولون العرب الأخيرة".

وأضاف شوبير، "الجهاز الفنى تقبل اعتذار أفشة، وتم إغلاق الملف نهائياً، واللاعب يتدرب بشكل طبيعى دون أزمات".

الأسد المغربى وليد أزارو يرحب بالعودة للأهلى بسبب "أجمل أيام حياته"

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن ترحيب المغربى وليد أزارو مهاجم عجمان الإماراتى بالعودة لارتداء قميص الأهلى بعد الأزمة الهجومية التى يعانى منها المارد الأحمر.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى لم يدخل فى مفاوضات مع المغربى وليد أزارو لعودته مرة أخرى حتى هذه اللحظة، ولم يحدث أى اتصال رسمى بين اللاعب والقلعة الحمراء، ولكن بعض عشاق الأهلى استطلعوا رأى اللاعب للعودة".

الأهلي يبحث عن مهاجم محلى لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الشتوى

يواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن مهاجم محلي مميز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، فى ظل استمرار معاناة مركز رأس الحربة فى الموسم الحالي، رغم التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست واستعادة صلاح محسن بعد انتهاء إعارته إلى سيراميكا، بخلاف إيقاف محمود كهربا في بطولة الدوري لمدة ست مباريات.

سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست

أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، الأهلى لم يجدد مفاوضاته لضم اللاعب، وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر".

على معلول يغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا بسبب العضلة الخلفية

يفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

كولر يحذر دفاع الأهلى من تحركات القندوسى قبل مواجهة سيراميكا

حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دفاع فريقه من خطورة الجزائري أحمد القندوسى لاعب المارد الأحمر المعار لسيراميكا، وذلك قبل مواجهة الفريقين بالدوري، مطالباً بضرورة فرض رقابة لصيقة على اللاعب لمنعه من الوصول للشباك الحمراء.

كولر يجهز كريستو للمشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا

يجهز مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأحمر للمشاركة فى مباراة سيراميكا بعد غد، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري، بعدما غاب عن المشاركة فى مباريات فريقه الماضية.

وينوي كولر مواصلة سياسة التدوير بين اللاعبين من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء، ومنح قسط من الراحة للاعبين الأساسيين، خشية تعرضهم للإجهاد، بسبب ضغط المباريات وخوض مباريات كثيرة في الموسم الحالي.

الأهلي يهزم أصحاب الجياد فى ثانى جولات دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد

بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.