شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 6/ 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 6/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك على إنستجرام.. وشيكابالا يحذف اللاعب، ومحمد صبحى والزنارى يظهران فى الزمالك تمهيداً للخضوع للتحقيق.

أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك على إنستجرام.. وشيكابالا يحذف اللاعب

ألغى أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع فى يناير.

محمد صبحى والزنارى يظهران فى الزمالك تمهيداً للخضوع للتحقيق

وصل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك، ومصطفى الزنارى لاعب الفريق لمقر النادى بميت عقبة، بعد ساعات من قرار مجلس الإدارة بتحويلهما للتحقيق وعرضهما للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

كواليس أول جلسة لـ معتمد جمال مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

من هو معتمد جمال مدرب الزمالك الجديد؟

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى الزمالك تولى معتمد جمال منصب المدرب العام لفريق الزمالك، بعد رحيل أوسوريو، ومعه مدحت عبد الهادى، نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن معتمد جمال المدرب الجديد فى الزمالك.

كل ما تريد معرفته عن المدير الفنى الجديد للزمالك

أسدل الستار على مشوار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو مع فريق الزمالك، بعدما أصدر مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، قرارًا بالإطاحة بالمدرب، ومعه مدحت عبد الهادى المدرب العام، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الماضية. وكيله: أوسوريو لم يتوصل لتسوية بشأن مستحقاته مع الزمالك.. وهذا موقف جروس تحدث محمد حبشي وكيل أعمال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن كواليس إقالة المدرب السويسري ورد فعل المدرب بعد سماعه بالقرار.

حسين السيد يدعم فريق الزمالك فى التدريبات قبل مواجهة بيراميدز

حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواجد فى مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.

الونش يواصل التأهيل فى الزمالك ويقترب من العودة للمشاركة فى التدريبات

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أُجريت عصر اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

اتحاد اليد يخطر الزمالك بإيقاف مجدى أبو المجد