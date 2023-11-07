شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: لاعب متورط مع الثلاثى الموقوف وعقوبات منتظرة للاعبين جدد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم فايق، أن هناك لاعبين جددا تم توريطهم خلال التحقيق مع مصطفى الزنارى ومحمد صبحى فى نادى الزمالك، والأيام المقبلة قد تشهد عقوبات جديدة على لاعبين جدد فى هذا الموقف.

وقال الإعلامى إبراهيم فايق، خلال تقديمه فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك عقوبة منتظرة للاعبين جدد بعد التحقيق مع مصطفى الزنارى ومحمد صبحى وهناك لاعب متورط أيضا، وسيتم الإعلان عنه فى الساعات المقبلة".

وأضاف إبراهيم فايق: "العقوبات التى من المتوقع صدورها قد تصل إلى خصم 25% من قيمة العقود لبعض اللاعبين، بعدما كشف اللاعبان حدوث مثل هذه المواقف فى أوقات سابقة".

وعن أزمة فتوح وشيكابالا، قال: "شيكابالا أستيقظ وجد اتصالا من أكثر من شخص يبلغه بأن أحمد فتوح قام بإلغاء المتابعة له ولنادى الزمالك من على إنستجرام، فقام هو الآخر قام بحذف متابعة أحمد فتوح من عنده ولم يحدث تواصل بينهما".