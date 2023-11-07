شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عرض ثلاثى الفريق للبيع نهائى.. وأخطرنا فتوح بموعد آخر للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك الخطوة المرتقبة من مجلس الإدارة بالنادي الأهلي لزيارة نادي الزمالك، موضحا أن هذا هو الطبيعي في الرياضة خاصة بين قطبين عظيمين مثل الأهلي والزمالك.

وقال سالم، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1، مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج ملعب أون تايم: "قرار عرض ثلاثي الزمالك فتوح وصبحي والزناري للبيع قرار نهائي، ومسألة عودتهم للتدريبات يتوقف على نتيجة التحقيق الذي أجراه النادي معهم".

وأضاف: "فتوح لم يحضر التحقيق اليوم، وتم إخطاره بموعد آخر وفقا للوائح والإجراءات الصحيحة، ولا صحة للتراجع عن فكرة بيع اللاعبين الثلاثة، اللاعب موقوف ويحق له تقديم شكوى وتبرير قراراته".

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك: "أسعدنى تقبل جمهور الزمالك لقرار عرض اللاعبين الثلاثة للبيع، هذا وعي بأن الزمالك لم ولن يتوقف على لاعب، وهو أكبر من الجميع، وفتوح موقوف عن التدريبات بقرار مجلس الإدارة ولا بد من إعلاء قيم النادي".

واختتم سالم تصريحاته قائلا: "لا بد أن تسود الروح الرياضية بين الأندية بعضها البعض، وهذا يأتي من محاربة ونبذ التعصب الرياضي بين الجماهير للتقارب بين الإدارات".