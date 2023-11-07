شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: لم أدخل في موقع مراهنات.. و "عيب يتقال الكلام ده عني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك حقيقة اشتراكه في موقع مراهنات، وكان أحد الأسباب التي دفعت مجلس إدارة القلعة البيضاء إلى عرضه للبيع.
وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "زعلان من هذا الكلام، وعيب يقال هذا الكلام، ولا أتعامل مع مواقع السوشيال ميديا كثيرا، وتركيزي في الملعب فقط".
وواصل :"كيف يقال أنني كنت أترك أهداف تدخل مرمى الزمالك بسبب المراهنات، عيب يقال هذا الكلام".
وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني، عقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.
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