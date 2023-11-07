شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: لم أدخل في موقع مراهنات.. و "عيب يتقال الكلام ده عني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك حقيقة اشتراكه في موقع مراهنات، وكان أحد الأسباب التي دفعت مجلس إدارة القلعة البيضاء إلى عرضه للبيع.

وقال صبحي في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "زعلان من هذا الكلام، وعيب يقال هذا الكلام، ولا أتعامل مع مواقع السوشيال ميديا كثيرا، وتركيزي في الملعب فقط".

وواصل :"كيف يقال أنني كنت أترك أهداف تدخل مرمى الزمالك بسبب المراهنات، عيب يقال هذا الكلام".