شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 / 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 6 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد، وأول مران للزمالك مع معتمد جمال.
بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.
خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول في الثالثة عصر اليوم الإثنين على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.
شهد المران حضور حازم إمام ومحمد بركات ومحمد أبو الوفا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمساندة ودعم الجهاز الفني واللاعبين قبل البطولة، وحرص الثلاثي على توجيه كلمة للاعبين طالبوهم خلالها باغتنام الفرصة وبذل قصاري جهدهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن هذا الجيل يضم عناصر مميزة ويعوّل اتحاد الكرة كثيرًا عليهم ليكونوا مستقبل الكرة المصرية.
تقسيمة وفقرة لتسديد ركلات الترجيح فى أول تدريب للزمالك بقيادة معتمد جمال
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء بيراميدز المقبل فى نصف نهائي كأس مصر .
يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمراً صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 نوفمبر بليبريا.
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر نوفمبر الجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي.
وجاء تصنيف اللاعبين فى قائمة توب 10 كالتالي:
عقد معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وشهدت الجلسة حديثاً بين القائم بأعمال المدير الفني واللاعبين، حول مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.
وأكد معتمد جمال، فى جلسته مع اللاعبين قبل انطلاق المران، على أهمية المرحلة الحالية، وضرورة الفوز على بيراميدز ومواصلة المنافسة على لقب الكأس لإسعاد الجماهير البيضاء.
ألغى أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع فى يناير.
وجاء قرار فتوح رداً على قرارات مجلس الزمالك التى تم الإعلان عنها أمس، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.
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