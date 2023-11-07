شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 6 / 11/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 6 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. تطورات مفاوضات الأهلي مع عمر كمال عبد الواحد، وأول مران للزمالك مع معتمد جمال.

بدأت شركة الكرة بالنادي الأهلي التفاوض مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر، مستغلين انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر في الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، بدون الرجوع إلى ناديه، فيما يرغب الأهلي في شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع ناديه بدءًا من يناير المقبل.

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