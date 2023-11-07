شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد: المشاركة شرط عودة نجلى للزمالك بعد عرض صبحى للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق نادر السيد نجم الزمالك السابق على الأنباء المتداولة عن انضمام نجله أحمد نادر السيد لصفوف الفريق الأبيض لتعويض محمد صبحي المعروض للبيع في النادي.

وقال نادر السيد، في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس1 مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج ملعب أون تايم: "أحمد نادر كان يرغب في اللعب للزمالك لكنه اضطر لقبول عرض باوك اليونانى بسبب إيقاف القيد بالنادي".

وأضاف: "نجلي سيلعب للزمالك إذا ضمن فرصة المشاركة، لأنه نضج جدا وهو الحارس الثالث في ناديه اليوناني حالياً، ليس تقليلا من صبحي وعواد، لكن أحمد مؤهل الآن لحراسة مرمى الزمالك كحارس أساسي".

وتابع حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق: "أحمد نادر حاليا يملك الصفات الشخصية والمستوى الفني والبدني الذي يؤهله للعب في فريق بحجم الزمالك، وهي الصفات الثلاثة التي يحب أن تتوافر في اللاعب الدولي".

ووجه نادر السيد الشكر والتحية لمجلس الإدارة في الزمالك على قرارهم بعرض ثلاثي الفريق للتحقيق موضحا أن اللاعبون أخطأوا والعقاب من جنس العمل، موضحا أن أبو جبل ومصطفى شوبير ومحمد أبو السعود يستحقوا تمثيل منتخب مصر.