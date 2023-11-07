شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: اللاعيبة تجرأت على الزمالك ودى مصيبة وتوقعت بداية غير جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حازم إمام "الصغير" لاعب الزمالك السابق، على قرارات إدارة نادى الزمالك بإيقاف الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى، بعد خروجهم من المعسكر وإقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال حازم إمام فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك فوق أى لاعب وأنا مع القرارات وكان لا بد من وضع عقوبات قاسية لإعادة الانضباط مرة أخرى للزمالك بعد النتائج الصعبة التى يتعرض لها الفريق".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "شيكابالا وعبد الشافى وأوباما وزيزو هم من يقدرون قميص الزمالك والله يكون في عونهم".

وأضاف حازم إمام: "توقعت بداية غير جيدة للزمالك بسبب ما كان يحدث من بعض اللاعبين، واللاعيبة تجرأت على الزمالك ودى مصيبة، ولو أنا مسئول فى الزمالك أرفض قرار التراجع عن بيع الثلاثى، وأضع قواعد صارمة وأبنى فريقا جديدا للموسم المقبل".

وعن إقالة أوسوريو: "إقالة أوسوريو موفقة جدا؛ لأنه يلعب بطريقة لا تناسب اللاعبين اللى معاه، وقرار إقالته اتأخر شوية؛ لأنه لا يناسب الزمالك فى الوقت الحالى، والمدرب الجيد هو من يلعب على إمكانياته القماشة اللى معاه وليس العكس".