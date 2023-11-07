راشفورد يريد وضع حد "للشائعات الخبيثة" بشأن مستقبله مع يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن: طالب المهاجم الدولي الإنكليزي ماركوس راشفورد بوضع حد للشائعات "الخبيثة" التي تشكك بمستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد، وذلك بعدما غاب عن مباراة الدوري التي فاز بها "الشياطين الحمر" على فولهام 1 0 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بسبب الإصابة.

واضطر راشفورد الى الاعتذار لمدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد حضوره حفلة في ملهى ليلي عقب الهزيمة المحرجة أمام الجار اللدود مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

واعتبر تن هاغ أن سلوك راشفورد غير مقبول، لكنه أضاف أن اللاعب البالغ 26 عاماً كان "متحمّساً جداً لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

إصابة

وغاب راشفورد عن ملعب "كرايفن كوتيدج" بسبب الإصابة بعد تعرضه "لضربة قوية" في التمارين، ولعب كبديل في الخسارة 0 3 أمام نيوكاسل في الأول من الشهر الحالي في مسابقة كأس الرابطة، أي بعد ثلاثة أيام من الهزيمة المذلة أمام سيتي.

وفي رد له على إحدى قنوات مشجعي النادي، كتب راشفورد على موقع "أكس" (تويتر سابقاً): "من فضلكم توقفوا عن نشر الشائعات الخبيثة".

وكان حساب "يونايتد ستاند" روج لأحدث حلقاته على الإنترنت من خلال طرح سؤال: "مستقبل راشفورد موضع شك؟ نحن على الهواء مباشرة!".