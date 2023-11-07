الامارات | 4 أرقام فنية تؤشر نحو «دوري الوصل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الوصل خلال الجولات السبع الماضية أربعة مؤشرات فنية، تؤهله للفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، أبرزها أنه الأكثر تسديداً على مرمى المنافسين، وتصدره قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف، وثاني أقوى خط دفاعي.

واستند الوصل في مواجهاته السبع الماضية على العديد من نقاط القوة التي أكدتها المؤشرات الفنية والإحصاءات الرسمية لرابطة المحترفين، ومنحته القدرة للخروج فائزاً في خمس مواجهات، من ضمنها تخطيه منافسين بارزين على اللقب، بالفوز على الشارقة والعين بالنتيجة نفسها (3-1).

كما كشف الوصل عن امتلاكه العديد من المفاتيح القوية، التي منحته التفوق المطلوب من الناحية الهجومية، جنباً إلى جنب مع احتلاله المرتبة الثانية كأقوى خط دفاعي، وأكدها «الإمبراطور» في الجولة السادسة بالفوز على حتا بخماسية نظيفة، قبل نجاحه بإزاحة العين في الجولة السابعة عن صدارة الدوري، والدخول في شراكة مع شباب الأهلي «حامل اللقب» بالرصيد ذاته (17 نقطة).

«الإمارات اليوم» ترصد المؤشرات الفنية الأربعة على النحو التالي:

الأكثر تسديداً

تفوق الوصل على جميع منافسيه باعتلائه قائمة الأكثر تسديداً على مرمى المنافسين، بعد أن نجح نجوم «الإمبراطور» على مدار سبع مباريات في تسديد 101 كرات، بفارق ثلاث تسديدات عن العين الذي حل ثانياً في هذه الفئة الإحصائية، وحلول شباب الأهلي ثالثاً بواقع 95 تسديدة.

الأكثر تسجيلاً

انعكست القدرة الهجومية للوصل كأكثر أندية الدوري تسديداً على المرمى في منح لاعبيه القدرة على ترجمة هذا التفوق مع نهاية الجولة السابعة لاعتلاء قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بإجمالي 19 هدفاً، بفارق هدف عن العين الثاني، فيما تشارك شباب الأهلي والشارقة المرتبة الثالثة (17 هدفاً).

خيمنيز وليما

تصدر لاعب الوصل الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف (خمس تمريرات)، نجح زملاؤه في ترجمتها لأهداف، فيما يحتل زميله فابيو ليما المركز الثاني في صدارة الهدافين برصيد خمسة أهداف، خلف مهاجم العين التوغولي لابا كودجو (ستة أهداف).

ثاني أقوى خط دفاعي

أسهم تألق الحارس خالد السناني وخط الدفاع الذي تناوب على شغله كل من عبدالرحمن صالح، وسفيان بوفتيني، وألكسندر بيريز، وسالم العزيزي، ويوسف المهيري، ورودريغو، في منح الوصل المرتبة الثانية، مناصفة مع البطائح على صعيد ثاني أقوى خط دفاعي، باكتفاء شباك «الامبراطور» بتلقي ثمانية أهداف، بفارق هدف عن شباب الأهلي المتصدر.

• الوصل انتصر في خمس من مواجهاته السبع الماضية ويمضي بقوة منافساً على لقب الدوري.