سقوط البطل.. 3 أسباب وراء انهيار الاتحاد وابتعاده عن المنافسة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الاتحاد السعودي في تقديم موسمًا استثنائيًا العام الماضي نجح من خلاله في التتويج ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه وبطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى.

وكشفت لغة الأرقام عن المستوى الأكثر من رائع الذي قدمه فريق الاتحاد خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني نونو ساونتو، حيث لم يخسر الفريق سوى 3 مواجهات على مستوى البطولات الثلاثة التي شارك بها وهي الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

ولكن سرعان ما أخد الاتحاد في الانهيار مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد، وبدأ يسقط الفريق في النتائج السيئة ما بين التعادل والهزيمة، والابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسقط فريق الاتحاد في فخ الهزيمة 3 مرات بالدوري حتى الآن، كما سقط في فخ التعادل خلال 3 مواجهات أيضًا، وحققت النمور الفوز في 6 مواجهات فقط ليقبع الفريق في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أسباب سقوط الاتحاد وابتعاده عن المنافسة هذا الموسم رغم الموسم التاريخي الذي قدمه العام الماضي:

لعنة الإصابات ..

عاني الاتحاد من كثرة الإصابات منذ انطلاق الموسم الحالي وهو ما أعاق المدرب نونو سانتو من تطبيق أسلوبه المعتاد، حيث بدأ الأمر بإصابة نجم الدفاع أحمد حجازي بالصليبي وغيابه لمدة عام عن الفريق، كما أن شبح الإصابات انتقل لضرب زميله في الخط الدفاعي أحمد شراحيلي ليجد الفريق نفسه أمام أزمة حقيقية بغياب أهم لاعبين في الخط الدفاعي.

ولم يتوقف الأمر عن إصابات المدافعين بل وصلت الإصابات إلا لاعبي خط الوسط لتحرم المدرب من خدمات الثنائي إيغور كورنادو "رمانة ميزان الفريق" وبجواره اللاعب فابينيو الذي تعاقد معه النادي لدعم الوسط في الصيف قادمًا من ليفربول.

وجاءت إصابات الدفاع والوسط لتشكل أهم الضربات للمدرب نونو سانتو وحرمانه من أبرز العناصر بالفريق واضطراره للاعتماد على البدلاء.

كبرياء نونو سانتو :

لم تكن الإصابات وحدها السبب في تراجع الفريق، بل جاء كبرياء المدرب البرتغالي نونو سانتو ليشكل أحد أهم الأسباب، حيث رفض المدرب التنازل عن حقه بعد أزمته مع عبد الرحمن عبود وأصر على استبعاده من القائمة في ظل احتياج الفريق لخدماته بشكل كبير.

كما أن عدم قناعة المدرب بقدرات اللاعب البرتغالي جوتا والذي تعاقدت معه الإدارة في الصيف الماضي وكلف خزينة النادي أموالا كبيرة، وإصراره على استبعاده بشكل مستمر حالت بين مشاركته وحرمان الفريق من قدرات لاعب شاب يمكنه تقديم الكثير للفريق في أزمته التي يمر بها.

الصفقات المتواضعة :

بالرغم من تعاقد الاتحاد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب الوسط الكبير نجولو كانتي، إلا أن الجماهير لم تقتنع بمستوى ميركاتو الفريق، في ظل الصفقات التاريخية والسوبر التي تعاقد معها صندوق الاستثمار لدعم الأندية الأخرى وعلى رأسها الهلال والنصر والأهلي.

وفشل صندوق الاستثمار في التعاقد مع محمد صلاح وجلبه لفريق الاتحاد بعد مفاوضات طويلة، ليكتفي بالصفقات الأجنبية الأربعة التي عقدها وهي بنزيما وكانتي وجوتا وفابينيو، وهو ما وصفته الجماهير "بالميركاتو الأضعف" مقارنة بباقي أندية صندوق الاستثمار.