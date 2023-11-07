ميدو: إدارة الزمالك ترصد مكافأة ضخمة لتحفيز اللاعبين على الفوز أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، على رسالة جمهور الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالة جمهور الزمالك انهاردة في مران الفريق توقيتها مهم"

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك رصد مكافأة هي الأكبر بالنسبة للفوز في أي مباراة كتحفيز للاعبين من أجل تخطي عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر"

واختتم: "قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع الناس هتفتكرها لسنوات طويلة لو تخطى الزمالك بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر"