مدرب بيراميدز: مرحلة الناشئين هي الأهم للاعب الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد ناجي جدو مدرب فريق بيراميدز خطوة الشراكة بين نادي بيراميدز وبنفيكا سيكون له أثرًا واضحًا خلال سنوات في تطوير منظومة قطاع الناشئين بشكل كبير.

وقال جدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة بين بيراميدز وبنفيكا: “ مرحلة الناشئين أهم مرحلة في حياة لاعب الكرة والتأسيس في مرحلة الناشئين مهمة جدا من الناحية البدنية والتغذية ”.

وأضاف: “ المدرب في قطاع الناشئين دوره مهم جدا في تأسيس اللاعب وله دور مهم في حياته خططيا وفنيا، وهناك أشياء مهمة يجب على لاعب كرة القدم أن يتعلم وهو صغير وعندما يكبر سيكون من الصعب تعليمه تلك الأشياء ”.

وأتم: “ خطوة بيراميدز لتطوير المواهب بشكل علمي سيكون له إضافة كبيرة خلال السنوات المقبلة ”.