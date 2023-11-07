فيتوريا يوجه صدمة جديدة لثلاثي الزمالك المتمرد

حسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موقفه من ضم ثلاثي نادي الزمالك محمد صبحي، أحمد فتوح ومصطفى الزناري، بعد أزمتهم الأخيرة.

وأثار الثلاثي المذكور الجدل في الأيام الأخيرة، بعد خروجهم من معسكر الزمالك قبل مباراتهم ضد زد في الدوري الممتاز، دون الحصول على إذن مسبق.

وخاطب مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي منتخب مصر، لعدم استدعاء الثلاثي، بسبب الواقعة التأديبية التي أدى لعرضهم للبيع.

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وكشف الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورتس، عن موقف فيتوريا، بعدما قال عبر برنامجه:” تحدثت مع مدرب منتخب مصر بعد الواقعة، قال إنه من المؤكد أن يكون هناك تفاصيل آخرى في الحادث “.

وأوضح فيتوريا أن لم يحدد موقفه بعد من ضم الثلاثي إلر معسكر منتخب مصر من عدمه، بل ينتظر نتيجة التحقيقات لتحديد مصيرهم دون ضغط من أي جهة آخرى.

وأكمل زاهر أنه تواصل بعد ذلك مع مسؤولي المنتخب، وأكدوا له أن فيتوريا لن يضم الثلاثي إلى المعسكر المقبل.