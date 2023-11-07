تشيلسي يصعق توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي.. شاهد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزاً كبيراً على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1، في مباراة مثيرة، جمعت الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

سجل السويدي ديجان كولوسيفسكي هدف توتنهام الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يتحصل زميله الأرجنتيني روميرو على البطاقة الحمراء في الدقيقة 33 إثر تدخله العنيف على إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي في كرة احتسبها الحكم ركلة جزاء لصالح تشيلسي.

واستغل كول بالمر ركلة الجزاء وعدل النتيجة لصالح تشيلسي في الدقيقة الـ 35، ثم قام الحكم بطُرد ديستني أودوجي لاعب توتنهام في الدقيقة الـ 55 ليكمل أصحاب الأرض المباراة بـ 9 لاعبين.

ومع حلول الدقيقة 75 من عمر اللقاء خطف السنغالي نيكولاس جاكسون هدف الفوز لتوتنهام بعد تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج.

وسجل جاكسون ثالث أهداف البلوز في الدقيقة الـ 90+4 من مرتدة سريعة، قبل أن يختتم أهداف فريقه في الدقيقة الـ 90+7، ليُبصم على الـ “هاتريك”.

لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 4-1، ويتلقى توتنهام الهزيمة الأولى بهذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة ارتقى تشيلسي للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة رقم 26 في وصافة ترتيب البريميرليج.