ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط توتنهام أمام تشيلسي

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024، بعد الفوز الثمين الذي حققه فريق تشيلسي على حساب نظيره توتنهام.

واختتمت منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، مساء الاثنين، بالمواجهة النارية التي جمعت بين تشيلسي وتوتنهام.

وحقق تشيلسي الفوز على توتنهام المنقوص في عقر داره، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، لمتابعة نتيجة المباراة من هنا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ11

ويقع مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام صاحب الوصافة بـ26 نقطة.

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ويتواجد ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع آرسنال الذي يقع في المركز الرابع.

1 مانشستر سيتي، 27 نقطة.

2 توتنهام، 26 نقطة.

3 ليفربول، 24 نقطة.

4 آرسنال، 24 نقطة.

5 أستون فيلا، 22 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 20 نقطة.

7 برايتون، 18 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 18 نقطة.

9 برينتفورد، 16 نقطة.

10 تشيلسي، 15 نقطة.

11 كريستال بالاس، 15 نقطة.

12 وست هام، 14 نقطة.

13 نوتنجهام فورست، 13 نقطة.

14 وولفرهامبتون، 12 نقطة.

15 فولهام، 12 نقطة.

16 إيفرتون، 11 نقطة.

17 لوتون تاون، 6 نقاط.

18 بورنموث، 6 نقاط.

19 بيرنلي، 4 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، 4 نقاط.