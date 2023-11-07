كولر يستقر على بديل معلول أمام سيراميكا كليوباترا

استقر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأهلي لكرة القدم، على بديل للظهير الأيسر علي معلول، في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

وتأكد غياب علي معلول عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بسبب عدم جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة بعد إصابته في العضلة الخلفية في مباراة صن داونز.

من المتوقع أن يكون بديلًا لـ علي معلول في هذه المباراة هو كريم الدبيس، على أن يتم الاستعانة بخالد عبد الفتاح في حالة الحاجة لاستبدال الدبيس.

اقرأ أيضًا – 4 صفقات على رادار الاهلي في يناير بفرمان كولر

سيتجدد لقاء الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الساعة 4 مساءً بعد غدٍ الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

سيتم نقل المباراة على قناة “أون تايم سبورت 1″، التي ستقوم ببث المباراة في الدوري المصري الممتاز.

يُشار إلى أن الأهلي قد انتصر في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري.