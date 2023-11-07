جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة

تعرف على ترتيب مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة الرابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر.

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباريات اليوم العديد من المواجهات النارية، حيث من المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع ميلان، كما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع يانج بويز.

بينما يلتقي برشلونة مع نظيرة شاختار دونتسك، فيما يواجه بوروسيا دورتموند الألماني، ونيوكاسل يونياتيد الإنجليزي.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الرابعة

المجموعة الأولى

1- بايرن ميونخ – 9 نقاط.

2- جالطة سراي – 4 نقاط.

3- مانشستر يونايتد – 3 نقاط.

4- كوبنهاجن – 1 نقطة.

المجموعة الثانية

1- آرسنال – 6 نقاط.

2- لانس – 5 نقاط.

3- إشبيلية – نقطتين.

4- ايندهوفن – نقطتين.

المجموعة الثالثة 1- ريال مدريد – 9 نقاط. 2- نابولي – 6 نقاط. 3- براجا – 3 نقاط. 4- يونيون برلين – بدون نقاط. أقرأ أيضاً- حقيقة الفيديو المسرب المنسوب لـ أحمد فتوح والزناري المجموعة الرابعة 1- ريال سوسيداد – 7 نقاط. 2- إنتر ميلان – 7 نقاط. 3- سالزبورج – 3 نقاط. 4- بنفيكا – بدون نقاط. المجموعة الخامسة 1- فينورد – 6 نقاط. 2- أتلتيكو مدريد – 5 نقاط. 3- لاتسيو – 4 نقاط. 4- سيلتك – نقطة واحدة.