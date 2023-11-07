الزمالك: أحمد فتوح موقوف عن حضور التدريبات ومن حقه تقديم شكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن قرار مجلس الإدارة بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي هو قرار نهائي ولا رجعة فيه، لكن بعد التحقيقات قد يكون هناك بعض العقوبات وفقًا للوائح.

وقال "سالم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، اليوم الإثنين، إن قرار مجلس الزمالك نهائي بعرض الثلاثي للبيع والتحقيق يحدد مصيرهم، لافتًا إلى أن الثنائي صبحي والزناري حضروا التحقيقات لكن فتوح لم يحضر وتم ابلاغه بالموعد الجديد.

وشدد على أنه عدم حضور أحمد فتوح التحقيقات في الموعد الجديد سيكون هناك قرارات أخرى تجاهه من قبل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن قرار عرض فتوح للبيع ليس له علاقة بملف تجديده مع الزمالك.

وأوضح أن قرار البيع هو قرارًا تأديبًا من الدرجة الأولى وليس له أي علاقة بالأمور الفنية، لافتًا إلى فتوح موقوف عن التدريبات ومن حقه تقديم شكوى، والمجلس أيضا من حقه اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوقه.

وأشاد متحدث الزمالك، بوعي وتفكير جمهور الزمالك ورد الفعل على على قرارات مجلس الإدارة.

وأصدر الزمالك قرار بإيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وتحويلهم للتحقيق وعرضهم للبيع، بعد ترك معسكر الفريق قبل مباراة زد في الدوري والتي خسرها الزمالك بهدفين لهدف.

وتغيب أحمد فتوح عن حضور جلسة التحقيق في مقر الزمالك، بينما حضر الثنائي صبحي والزناري.