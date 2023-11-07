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مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء الدحيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
كشف لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي سبب استبعاد من قائمة الفريق، لمواجهة الدحيل القطري غداً.
قال كاسترو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لست أنا من قرر غياب رونالدو، لكنه غير جاهز للمباراة وهذه أمور تحدث في كرة القدم، لدينا العديد من المباريات ولعبنا قبل 48 ساعة مباراة".
أضاف: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة غداً، خصوصا أن الدحيل لديه هجوم ممتاز لكن سنعمل على الفوز بالمباراة".
اختتم كاسترو غاضباً: "من قال لكم أنني منحت رونالدو راحة".
يذكر أن النصر يواجه الدحيل القطري، غدا الأربعاء في الثامنة مساءا، بدوري أبطال آسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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