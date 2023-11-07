مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي سبب استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق، لمواجهة الدحيل القطري غداً.

قال كاسترو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لست أنا من قرر غياب رونالدو، لكنه غير جاهز للمباراة وهذه أمور تحدث في كرة القدم، لدينا العديد من المباريات ولعبنا قبل 48 ساعة مباراة".

أضاف: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة غداً، خصوصا أن الدحيل لديه هجوم ممتاز لكن سنعمل على الفوز بالمباراة".

اختتم كاسترو غاضباً: "من قال لكم أنني منحت رونالدو راحة".

يذكر أن النصر يواجه الدحيل القطري، غدا الأربعاء في الثامنة مساءا، بدوري أبطال آسيا.