مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
كشف لويس كاسترو، المدير الفني للنصر السعودي سبب استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق، لمواجهة الدحيل القطري غداً.
قال كاسترو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لست أنا من قرر غياب رونالدو، لكنه غير جاهز للمباراة وهذه أمور تحدث في كرة القدم، لدينا العديد من المباريات ولعبنا قبل 48 ساعة مباراة".
أضاف: "نعلم أن مهمتنا ليست سهلة غداً، خصوصا أن الدحيل لديه هجوم ممتاز لكن سنعمل على الفوز بالمباراة".
اختتم كاسترو غاضباً: "من قال لكم أنني منحت رونالدو راحة".
يذكر أن النصر يواجه الدحيل القطري، غدا الأربعاء في الثامنة مساءا، بدوري أبطال آسيا.