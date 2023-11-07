سيف زاهر: أتوقع نزول أسعار اللاعبين بعد زيارة الخطيب للزمالك ولبيب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال الإعلامي سيف زاهر، إنه من الطبيعي أن تكون العلاقات بين أندية الأهلي والزمالك طيبة وجيدة، لأنه على مدار التاريخ والأجيال السابقة هذا كان ما يحدث.

وأضاف "زاهر"، في برنامج "ملعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الإثنين، أن الجيل الحالي ليس مهتم بأهمية هذه العلاقة الطبيعة، ولا يرى أنه من الممكن زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك، وزيارة حسين لبيب للنادي الأهلي.

وأكمل: "دا حلم كبير لأن هذا الخطوة سوف تؤثر بشكل كبير في الرياضة والكرة المصرية وفي صناعة الكورة، هتبقى العلاقات طيبة ونسبة الاحتقان هتنخفض والناس هتتعلم وهتفهم ان دي الروح الرياضية".

وأكد أنه من الوارد انخفاض أسعار بيع وشراء اللاعبين بين الأهلي والزمالك، متابعًا: "غير حالة المتاجرة اللي بيشتغل فيها وكلاء اللاعبين ودا حق مشروع".

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة الكابتن حسين لبيب،متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين الأندية الجماهيرية.