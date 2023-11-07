محمد يوسف: خسارة السوبر الأفريقي أثرت على أداء الأهلي سلبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة أثرت على أداء الفريق سلبا، قبل خوض منافسات قوية في بطولة الدوري الإفريقي.

وقال "يوسف"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الإثنين، أن خوض بطولات قوية في بداية الموسم لم يكن جيدًا بالنسبة للأهلي، لأن منافسات الدوري الأفريقي صعبة وتوقيتها غير مناسب في وقت الفريق لم يكن في أفضل حالاته فنيًا.

وأوضح أن قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي باستبعاد العديد من اللاعبين الأساسيين، من أجل التدوير والدفع ببعض اللاعبين في لقاء المقاولون العرب أمر جيد، خصوصا مشاركة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست بشكل أساسي.

وأضاف أن كولر يسعى لإعادة لاعبيه للمنافسة بقوة ولازال لديه العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم، مؤكدًا أن من الوارد لأي فريق خسارة بطولات كما حقق الفريق خمس ألقاب الموسم الماضي، وأداء الأهلي سيتصاعد باستمرارية المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كولر سيقوم بتوسيع قاعدة اختيارات اللاعبين الأساسيين، وأفضل شئ يقوم به هو توسيع المنافسة بين اللاعبين وعدم التأثر بغياب أي لاعب، خصوصا في خط الوسط.

وشدد على أن كولر سيعمل الفترة المقبلة على إيجاد المنافسة بين اللاعبين، لرفع مستواهم الفني والبدني، مؤكدًا أنه أمر غير طبيعي ولا يتكرر كثيرا أن يتوج الفريق بكل بطولة يشارك فيها.