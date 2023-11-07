"برشلونة ضد شاختار".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تقام اليوم الثلاثاء الكثير من المباريات القوية والمثيرة، حيث يبدأ الأسبوع الرابع من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتستأنف مباريات دوري أبطال آسيا.
وإليكم مباريات اليوم 7 نوفمبر والقنوات الناقلة:
برشلونة ضد شاختار - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2
نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3
ميلان ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN SPORTS 1
مانشستر سيتي ضد يانج بويز - 10 مساء - beIN SPORTS 2
أتلتيكو مدريد ضد سيلتيك - 10 مساء - beIN SPORTS 3
لايبزيج ضد النجم الأحمر - 10 مساء - beIN SPORTS 5
لاتسيو ضد فينورد - 10 مساء - beIN SPORTS 4
بورتو ضد رويال أنتويرب - 10 مساء - beIN SPORTS 6
دوري أبطال آسيا
إنشيون يونايتد ضد شانتونج - 12 مساء - beIN SPORTS AFC
بانكوك ضد كاواساكي - 12 مساء - beIN SPORTS AFC 2
كايا ضد يوكوهاما - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 1
جوهور ضد أولسان هيونداي - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 3
أهال ضد باختاكور - 4 مساء - beIN SPORTS AFC 2
استقلال ضد بيرسيبوليس - 4 مساء - beIN SPORTS AFC
العين ضد الفيحاء - 6 مساء - beIN SPORTS AFC 1
النصر ضد الدحيل - 8 مساء - beIN SPORTS AFC