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"برشلونة ضد شاختار".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم الثلاثاء الكثير من المباريات القوية والمثيرة، حيث يبدأ الأسبوع الرابع من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتستأنف مباريات دوري أبطال آسيا.

وإليكم مباريات اليوم 7 نوفمبر والقنوات الناقلة:

ضد شاختار - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2

نيوكاسل ضد بوروسيا دورتموند - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3

ميلان ضد باريس سان جيرمان - 10 مساء - beIN SPORTS 1

مانشستر سيتي ضد يانج بويز - 10 مساء - beIN SPORTS 2

أتلتيكو مدريد ضد سيلتيك - 10 مساء - beIN SPORTS 3

لايبزيج ضد النجم الأحمر - 10 مساء - beIN SPORTS 5

لاتسيو ضد فينورد - 10 مساء - beIN SPORTS 4

بورتو ضد رويال أنتويرب - 10 مساء - beIN SPORTS 6

دوري أبطال آسيا

إنشيون يونايتد ضد شانتونج - 12 مساء - beIN SPORTS AFC

بانكوك ضد كاواساكي - 12 مساء - beIN SPORTS AFC 2

كايا ضد يوكوهاما - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 1

جوهور ضد أولسان هيونداي - 2 مساء - beIN SPORTS AFC 3

أهال ضد باختاكور - 4 مساء - beIN SPORTS AFC 2

استقلال ضد بيرسيبوليس - 4 مساء - beIN SPORTS AFC

العين ضد الفيحاء - 6 مساء - beIN SPORTS AFC 1

النصر ضد الدحيل - 8 مساء - beIN SPORTS AFC

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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