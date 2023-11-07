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الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط أمام تشيلسي بتسع لاعبين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وتوتنهام، يوم الإثنين 6 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء.
وفاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام، ديجان كولوسيفسكي في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد روميرو لاعب توتنهام في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الأول، كول بالمر في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد أودوجي لاعب توتنهام في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثاني، جاكسون في الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثالث، جاكسون في الدقيقة 94 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الرابع، جاكسون في الدقيقة 97 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ15 نقطة في المركز العاشر بترتيب ، بينما احتل توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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