الدوري الإنجليزي.. توتنهام يسقط أمام تشيلسي بتسع لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وتوتنهام، يوم الإثنين 6 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة مساء.

وفاز فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام، ديجان كولوسيفسكي في الدقيقة 6 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد روميرو لاعب توتنهام في الدقيقة 33 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تشيلسي الأول، كول بالمر في الدقيقة 35 من زمن شوط المباراة الأول.

طرد أودوجي لاعب توتنهام في الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثاني، جاكسون في الدقيقة 75 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الثالث، جاكسون في الدقيقة 94 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تشيلسي الرابع، جاكسون في الدقيقة 97 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده لـ15 نقطة في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل توتنهام المركز الثاني برصيد 26 نقطة.