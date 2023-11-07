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"الاتحاد ضد القوة الجوية".. نتائج مباريات أمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباريات أمس 6 نوفمبر، حيث أقيمت بعض المباريات القوية والمليئة بالأهداف في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى والإسباني.

وإليكم نتائج مباريات أمس 6 نوفمبر:


ضد توتنهام - (4-1)

دوري أبطال آسيا
الاتحاد ضد القوة الجوية - (0-2)
الشارقة ضد ناساف كارشي - (1-1)
السد ضد الفيصلي - (0-2)
الهلال ضد مومباي سيتي - (2-0)
نافباخور ضد نساجي - (3-1)
سباهان ضد أجمك - (9-0)

الدوري الإيطالي
ساسولو ضد تورينو - (1-2)
إمبولي ضد فروزينوني - (1-2)


خيتافي ضد قادش - (1-0)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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