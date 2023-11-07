"الاتحاد ضد القوة الجوية".. نتائج مباريات أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت مباريات أمس 6 نوفمبر، حيث أقيمت بعض المباريات القوية والمليئة بالأهداف في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الدوري الإيطالي والإسباني.
وإليكم نتائج مباريات أمس 6 نوفمبر:
الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد توتنهام - (4-1)
دوري أبطال آسيا
الاتحاد ضد القوة الجوية - (0-2)
الشارقة ضد ناساف كارشي - (1-1)
السد ضد الفيصلي - (0-2)
الهلال ضد مومباي سيتي - (2-0)
نافباخور ضد نساجي - (3-1)
سباهان ضد أجمك - (9-0)
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد تورينو - (1-2)
إمبولي ضد فروزينوني - (1-2)
الدوري الإسباني
خيتافي ضد قادش - (1-0)