"الاتحاد ضد القوة الجوية".. نتائج مباريات أمس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباريات أمس 6 نوفمبر، حيث أقيمت بعض المباريات القوية والمليئة بالأهداف في دوري أبطال آسيا والدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الدوري الإيطالي والإسباني.

وإليكم نتائج مباريات أمس 6 نوفمبر:

الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد توتنهام - (4-1)

دوري أبطال آسيا

الاتحاد ضد القوة الجوية - (0-2)

الشارقة ضد ناساف كارشي - (1-1)

السد ضد الفيصلي - (0-2)

الهلال ضد مومباي سيتي - (2-0)

نافباخور ضد نساجي - (3-1)

سباهان ضد أجمك - (9-0)

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد تورينو - (1-2)

إمبولي ضد فروزينوني - (1-2)

الدوري الإسباني

خيتافي ضد قادش - (1-0)