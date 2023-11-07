"يعني ايه يرفض التبديل".. عدلي القيعي:"اللاعب اللي مش هيلزم حدوده مؤذي للفريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، إن الإدارة القوية تستطيع السيطرة على اللاعب، مؤكدًا أن هذا الأمر يجعل كل فرد المنظومة يحصل على حقه ويٌحاسب على الأخطاء.

وأضاف "القيعي"، في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة "الأهلي"، مساء الإثنين، أن المشهد الكروي الحالي تسوده علاقات ليست جيدة أو ليست في أحسن حالاتها، متابعًا: "بدل ما الادارة تكون اقوى حاجة.. يعني اية اللاعب النهاردة عايز يسحب حق المدرب في إجراء التغيير او التبديل.. من أمتى وجت منين".

وأكمل، قائلًا: "المدرب بيحاول يتيح الفرصة لكل اللاعبين وخلق تجهيزات وعمل تدوير بين اللاعبين، وحسب سير وسياق المباراة وظروفها يقوم بإجراء التبديل لأنه أصبح محتاج شيء اخر، داخل الملعب"، مرادفًا: "ازاي هذا الرفض العلني يبقى بالمنظر دا".

وتابع: "اللاعب اللى مش هيلتزم ويفهم حدوده هيبقى مؤذي للفريق مش لنفسه بس، وهي مش هتقف عليه باسمه، لازم يفهم هو وغيره الرأي العام مش هيقبله وإذا قبله يبقى في حاجة غلط".