ميدو يكشف أول قرار من الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



علق أحمد حسام ميدو، على رسالة جمهور الزمالك للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر موسم 2022/2023.

قال "ميدو"، في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الإثنين، إن رسالة جمهور الزمالك في مران الفريق جاءت في توقيت مهم للغاية.

وأضاف، أن مجلس إدارة الزمالك رصد مكافأة هي الأكبر بالنسبة للفوز في المباراة كتحفيز للاعبين من أجل تخطي عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وأكد أن قرارات مجلس إدارة الزمالك بشأن عرض ثلاثي الفريق للبيع الناس هتفتكرها لسنوات طويلة لو تخطى الزمالك بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يقود معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك المباراة القادمة أمام بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في الساعة السابعة مساءًا.