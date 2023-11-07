"كان غير أساسي".. خيسوس يكشف سبب استبعاد لاعب الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف خورخي خيسوس، المدير الفني للهلال السعودي سبب عدم مشاركة مصعب الجوير مع الفريق، عقب الفوز على مومباي سيتي بثنائية في دوري أبطال آسيا.

قال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة مثلما توقعنا، مومباي كان فريقاً منظماً، قبل الهدف الأول كان هناك إتزان بين الفريقين، لكن بعده تحكمنا بمجريات اللقاء".

أضاف: "لدينا مجموعة قوية من اللاعبين، واليوم فضلت إشراك حسان بدلاً عن البليهي، لأنني أثق في كليهما، وقصة المباراتين الذهاب والإياب بها ترابط".

اختتم بالرد على سؤال أحد الصحفيين عن عدم الاستعانة بخدمات مصعب الجوير: "مصعب مصاب الآن، وقبل مجيئي للفريق هو لا يلعب بشكل أساسي".

يذكر أن الهلال السعودي حقق الفوز على مومباي سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم.