شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: قرارات إدارة الزمالك مدروسة ضد الثلاثى وإقالة أوسوريو تأخرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن قرارات مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثلاثى أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى موفقة جدا بنسبة 100% والزمالك أكبر من أى لاعب.

وقال محمد صلاح، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أنا مع قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثلاثى بنسبة 100%، وقرارات إدارة الزمالك مدروسة قبل معاقبة فتوح والزنارى وصبحى وليس عشوائية".

وأضاف: "أسعد قرار تأخر 30 سنة هو استبعاد اللاعب الهارب من المعسكر، وعلى منتخب مصر أن يساند الأندية فى قراراتها والعكس صحيح".

وتابع: "أرفض التراجع عن قرار بيع ثلاثى الزمالك لأن الزمالك أكبر من أى حد وشرف لأى حد أن يرتدى قميصه".

وعن إقالة أوسوريو، قال: "قرار إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك تأخر من الناحية الفنية لأن الفريق نزف كثيرا من النقاط قد تؤثر على منافسته على لقب الدورى، وأتمنى التعاقد مع مدرب أجنبى يكون اسم يليق بالزمالك".