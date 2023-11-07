شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم وكولر يحاضر اللاعبين عن مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من المران أمس، عقب خوض تدريبات استشفائية مساء الأحد عقب الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه عن فريق سيراميكا، لشرح دور كل لاعب فى المباراة ونقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أيمن الرمادى.

ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا غداً، الأربعاء، باستاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي انتصاراته فى بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

ويعتمد مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على المحاضرات الفنية لتصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبوه خلال المباريات الأخيرة، فى ظل ضيق الوقت وعدم وجود الوقت الكافي بين كل مباراة والأخرى لتصحيح الأخطاء، خاصة بعد الأخطاء التي أظهرتها مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وأظهرت مباراة المقاولون شكوى كولر من بعض المشاكل، أهمها غياب التركيز عن لاعبي الأهلي وارتكاب الأخطاء الساذجة التى تكبد الفريق استقبال أهداف، وتهدد الفريق فى تحقيق الانتصارات، حيث ينوي شرح هذه الأخطاء فى محاضرات بالفيديو للاعبين على هامش التدريبات، لصعوبة تخصيص وقت كافي في التدريبات لتصحيح هذه الأخطاء.