أيمن يونس: موسيمانى لا يناسب الزمالك.. وفتوح وصبحى بكيا عند التجديد للأبيض

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يناسب الزمالك على المستوى الفني..

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الفترة الحالية تحتاج لم الشمل داخل فريق الزمالك للحفاظ على الاستقرار، ويجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".

وأضاف: "التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لأن هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته، أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".

وتابع: "محمد صبحي وأحمد فتوح بكيا وقت التجديد للزمالك، وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".