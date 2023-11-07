اخبار الرياضه

أيمن يونس: موسيمانى لا يناسب الزمالك.. وفتوح وصبحى بكيا عند التجديد للأبيض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: موسيمانى لا يناسب الزمالك.. وفتوح وصبحى بكيا عند التجديد للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لا يناسب الزمالك على المستوى الفني..

 

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الفترة الحالية تحتاج لم الشمل داخل فريق الزمالك للحفاظ على الاستقرار، ويجب أن تحكم اللوائح إدارة الزمالك وليس الجماهير، ويجب ألا يكون أذن مسئولي الزمالك مع الجماهير".

 

وأضاف: "التقطيع في لاعبي الزمالك غير مقبول، لأن هذا القوام هو الذي يكمل الموسم لنهايته، أرفض فكرة الاندفاع والهجوم الكبير على اللاعبين على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بها شياطين".

 

وتابع: "محمد صبحي وأحمد فتوح بكيا وقت التجديد للزمالك، وصبحي كان بيبكي وقت الإعارة من الزمالك".

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements