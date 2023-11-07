شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: فتوح لم يحترم نظام الزمالك.. وأرفض انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، فكرة انتقال أحمد فتوح إلى صفوف القلعة الحمراء مستقبلا، مشيرًا إلى أنه يجب تدعيم القرارات التربوية التي صدرت من نادي الزمالك بعرض اللاعبين للبيع.

وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية: "واقعة خروجه من المعسكر لا تحدث من لاعب محترف، فاللاعب والمدرب لديهم التزام خاص في معسكرات المباريات".

أردف: "كنت في معسكر مع الأهلي ولم أحضر حفل تخرج ابنتي وحتى الآن لا تنسى ذلك الموقف، وليلة المباراة دائمًا يكون لها استعدادات خاصة، ويقوم الجهاز الفني واللاعبين بالاستعداد بشكل مختلف، ولذلك فتوح وزملائه أخطأوا بشكل واضح، وكان يجب عليهم احترام الإدارة والجمهور".

وأضاف: "فتوح لم يحترم نظام الزمالك وجمهور الفريق، والمفروض أن عليهم مسئولية أمام جماهير نادي الزمالك، ودائمًا الجمهور يتكبد الأموال فقط من أجل مؤازرة وتشجيع فريقه، ولذلك أنا مؤيد لقرار مجلس الزمالك بعرضهم للبيع، بغض النظر عن القيمة الفنية للاعبين، والزمالك قادر على إخراج لاعبين أفضل منهم مستقبلا".

وواصل: "بالتأكيد النادي الأهلي سيفكر في ملف فتوح، وقد يكرر اللاعب موقفه مستقبلا، لو أننا نريد تقويم اللاعبين والتفكير بشكل إداري جيد، والأهلي صاحب نظام معين ولديه قرارات تربوية دائما، لذا أنا ضد فكرة ضمه، لأن فتوح ارتكب موقف قد يكرره، مع أنني أحبه لأنه ظهير أيسر عصري، ولكنى مع إرساء النظام، وكل لاعب كما يحصل على حقوقه فأن لديه واجبات وضرورة احترام زملائه وجماهيره".

استطرد: أنا ضد ضم أحمد فتوح للنادي الأهلي، لأن تواجده يعني عدم تدعيم القرارات التربوية الخاصة بعرضه للبيع إزاء السلوك الذي ارتكبه مع نادي الزمالك".

أشار محمد يوسف إلى أن الفريق الأحمر بدأ الموسم بمواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة ولم يكن موفقًا وخسر لقب كأس السوبر الإفريقي وهو ما أثر على الفريق سلبا، ثم خاض الفريق مباراتين في الدوري المصري وفاز بهم، وبعدها خاض منافسات قوية في بطولة الدوري الإفريقي.

تابع: "خوض بطولات قوية في بداية الموسم لم يكن جيدًا بالنسبة للأهلي، والفريق تأثر بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة، ثم خاض منافسات الدوري الإفريقي في وقت صعب أيضا والفريق لم يكن في أفضل حالاته فنيا".

استرسل: "قرار كولر بالتدوير والدفع ببعض اللاعبين في لقاء المقاولون العرب أمر جيد، خصوصا مشاركة أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست بشكل أساسي، والمدير الفني يسعى لإعادة لاعبيه للمنافسة بقوة ولازال لديه العديد من البطولات المحلية والقارية هذا الموسم".

وأضاف: "من الوارد لأي فريق خسارة بطولات كما حقق الفريق خمس ألقاب الموسم الماضي، وأداء الأهلي سيتصاعد باستمرارية المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة، وكولر سيوسع قاعدة اختيارات اللاعبين الأساسيين، وأفضل شئ يقوم به هو توسيع المنافسة بين اللاعبين وعدم التأثر بغياب أي لاعب، خصوصا في خط الوسط".

وزاد: "كولر سيعمل الفترة المقبلة على إيجاد المنافسة بين اللاعبين، لرفع مستوى اللاعبين، وجمهور الأهلي دائما لا يتقبل الهزيمة ويريد الفوز بكل الألقاب، وهذا أمر غير طبيعي ولا يتكرر كثيرا أن يتوج الفريق بكل بطولة يشارك فيها".