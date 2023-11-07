شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: تدخلات أوسوريو الفنية سبب خسارة الزمالك.. ومعتمد جمال جدير بالمنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، أن قرار إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تأخر كثيرا وهو السبب فى هزائم الزمالك بسبب تدخلاته الفنية.

وقال طارق مصطفى، فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كنت أنتظر خطوة تليق بى للعودة للتدريب فى الدورى المصرى، وطلبت قيادة البنك الأهلى بداية من مباراة المصرى رغم اقتراح الإدارة بتولى المسئولية بعدها".

وأضاف مدرب البنك: "نتطلع لتحقيق طموحات إدارة البنك الأهلى وطموحى، ولم أتوقع الفوز على فريق كبير بحجم المصري برباعية، واشتغلنا على الحالة النفسية للاعبى البنك وغيرت مركز سعيدو سيمبورى ورجعته مكانه الطبيعى لوسط الملعب".

وعن تدريب الزمالك، قال طارق مصطفى: "شرف لى أن يتم طرح اسمى لتدريب الزمالك، ولكن الأمر حاليا ليس قرارى ولكن قرار البنك الأهلى الذى ارتبط معه بعقد".

وأضاف: "الزمالك تأخر كثيرا فى إقالة أوسوريو وأول مرة أشوف مدرب هو اللى عاوز يخسر، أوسوريو هو اللى بيتدخل ويؤثر على الفريق، ومعظم المباريات الزمالك كان ماشى كويس وهو يتدخل يؤثر على المباراة ويخسر".

واختتم طارق مصطفى تصريحاته قائلا: "تدريب الزمالك مش كبيرة على معتمد جمال ولازم ياخد الفرصة كاملة ونصبر عليه وهو له تجارب ناجحة وقادر على انتشال الزمالك".