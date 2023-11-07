شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يبدأ تنفيذ برنامج تأهيل العضلة الخلفية فى الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية. ويفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى جهود لاعبه على معلول فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غد، الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.