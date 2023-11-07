مفاجأة.. إعلامي يكشف عن تورط لاعبين جدد في أزمة ثلاثي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامى إبراهيم فايق عن مفاجأة كبيرة تتعلق بأزمة ثلاثي الزمالك الموقوف "أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي".

وقال فايق، خلال تقديم برنامجه "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس" مساء الإثنين، إن هناك لاعبين جدد تم توريطهم خلال التحقيق مع الزناري وصبحي في الزمالك، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة "قد تشهد عقوبات جديدة على لاعبين جدد فى هذا الموقف."

وأضاف الإعلامي أن "هناك عقوبة منتظرة للاعبين جدد بعد التحقيق مع مصطفى الزنارى ومحمد صبحى وهناك لاعب متورط أيضا، وسيتم الإعلان عنه فى الساعات المقبلة".

وتابع: "العقوبات التى من المتوقع صدورها قد تصل إلى خصم 25% من قيمة العقود لبعض اللاعبين، بعدما كشف اللاعبان حدوث مثل هذه المواقف فى أوقات سابقة".

وعن أزمة أحمد فتوح ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، قال إبراهيم فايق: "شيكابالا أستيقظ وجد اتصالا من أكثر من شخص يبلغه بأن أحمد فتوح قام بإلغاء المتابعة له ولنادى الزمالك من على إنستجرام، فقام هو الآخر قام بحذف متابعة أحمد فتوح من عنده ولم يحدث تواصل بينهما".