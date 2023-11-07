الامارات | 3500 مشارك في سباق الجري بالدورة الرياضية العمالية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 3500 عامل من مختلف الشركات والمؤسسات في سباق الجري الذي أقيم ضمن النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي، وتُقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 13 مارس 2024، وتتضمن 11 رياضة هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكيت، ورياضة الكبادي.

وأقيمت منافسات السباق في السكن العمالي بمنطقة المحيصنة الرابعة، وتنافس المشاركون على مسافتين خمسة كيلومترات وثلاثة كيلومترات، وفاز بالمركز الأول في سباق خمسة كيلومترات العداء سادا دفلة من شركة إينوك للبتروليات، تلاه أثيوفيلود أبيخا من شركة إينوك في المركز الثاني، وحل إلياس ميلوباث من الأحواض الجافة العالمية بدبي في المركز الثالث، وفي سباق ثلاثة كيلومترات فاز عبدالماجد عثمان من شركة إينوك بالمركز الأول، تلاه إيمانويل أكويتي سيكوكو من شركة بتروناش في المركز الثاني، وحل سواتي كومار سورو من شركة بتروناش في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة قام أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي عبدالله لشكري، وممثل عن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع السباق.

وتتواصل فعاليات الدورة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تُقام بطولة الكريكيت على ملاعب شركة دبي القابضة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.