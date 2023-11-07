الامارات | «آرينا» يحرز كأس الحبتور للبادل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق «بادل آرينا» النسخة الأولى من بطولة الحبتور للبادل للفئة المفتوحة، على حساب فريق WPA، بعد ختام ماراثوني في المباراة النهائية امتد لنحو خمس ساعات بالصالة المغطاة بمركز الحبتور الرياضي، لتنتهي المباراة 2/1 لصالح بادل آرينا.

وقدم الفريقان عرضاً قوياً بسبب تقارب المستوى بعدما سمحت لوائح البطولة باستقدام لاعب محترف ضمن قائمة كل فريق التي تضم ثمانية لاعبين، إذ شارك الإسباني بورخا لوبيز ضمن قائمة بادل آرينا وتواجد البحريني علي الديواني مع فريق WPA.

وأكد المشرف العام للبطولة، حبتور الحبتور أن البطولة حققت نجاحات فنية وتنظيمية وجماهيرية باهرة تدفعنا وبقوة إلى تنظيم العديد من البطولات في الموسم الواحد، سواء المفتوحة أو الفئة سي وللجنسين ولجميع المراحل السنية.